Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAKAN SOYLU: JANDARMAMIZI ALLAH MUHAFAZA ETSİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ve Tunceli'de 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Dün Ağrı Doğubayazıt'ta üç teröristi roketatarları ve mühimmatları ile bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı Allah muhafaza etsin" dedi.

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Kaynak: DHA