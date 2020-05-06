İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ve Tunceli'de 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAKAN SOYLU: JANDARMAMIZI ALLAH MUHAFAZA ETSİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı ve Tunceli'de 6 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Dün Ağrı Doğubayazıt'ta üç teröristi roketatarları ve mühimmatları ile bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı Allah muhafaza etsin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT