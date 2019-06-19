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  3. Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen...

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA

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