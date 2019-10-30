Tunceli’de 5 bin 330 dekar tarım arazisi sulandı

Tunceli'de bu yıl 5 bin 330 dekar tarım arazisinin sulandığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 2 milyon 132 bin TL'lik katkı sağlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufunun sağlanması ve çiftçinin kazançlarını doğrudan, dolaylı yollarla artırarak ülke ekonomisine katkı sunduğu aktarıldı.Ülke genelinde suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmaması nedeniyle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği kaydedildi.

Öteyandan kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltildiği belirtilirken, bu sayede yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı ifade eddildi.

Kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın;"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor"dedi.

Bu kapsamda Tunceli'de 15 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın," 2019 yılı sulama sezonunda Tunceli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 5 bin 330 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tunceli il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 5 bin 330 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyon 132 bin TL katkı sağlandı. Kurum olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"diye konuştu.

Kaynak: İHA