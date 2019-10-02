Tunceli’de 70 personele oryantasyon eğitimi

Tunceli'de Toplum Yararına Programı kapsamında alınan 70 personele oryantasyon, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İşkur üzerinden Toplum Yararına Programı(TYP) kapsamında 70 personel alımı gerçekleştirildi. Kura ile alınan personele yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından oryantasyon ve temel işi sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde İş Güvenliği Uzmanı Hayrullah Öğedey tarafından katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gerekli eğitimin ardından personelin göreve başlayacağı belirtildi.

Kaynak: İHA