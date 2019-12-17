Tunceli’de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Tunceli'de Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021 kapsamında, Bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" çerçevesinde, Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Vali Vali Tuncay Sonel başkanlığındaki toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ile İlgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Tuncay Sonel, "Bakanlıklarımızın koordinasyonuyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele koordinasyon toplantısını eşzamanlı yapıyoruz. Kadınlar, hem annemiz hem eşimiz hem de kardeşimiz, onların yeri bizlerde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde de onların yeri çok değerli" dedi.

Tunceli Ailesi olarak üzerlerine düşeni vatandaşlarla birlikte yapacaklarını aktaran Vali Sonel, "Biz Tunceli ailesi olarak, Kadına yönelik şiddet eylemlerinin olmaması ne görev düşüyor, hep beraber nasıl bir yol haritası çizeceğimizi değerlendireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatları var. Ülke olarak bu konuda bütün kurumlar hassas, biz de Tunceli ailesi olarak elimizden geleni üzerimize düşeni hep beraber yapacağız" diye konuştu.

Daha tüm kurumların verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

Toplantıda ayrıca, koordinasyon görevi üstlenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yıllarını kapsayan, 7 temel hedef ve 175 faaliyet içeren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ve "İşbirliği Protokolü" hakkında bilgi sunuldu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA