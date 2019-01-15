Tunceli’de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Son yılların en çok kar yağışının yaşandığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı, okullar, bazı kamu kurum binaları ve evler neredeyse görünmez hale geldi.

Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık ilçesinde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi. Binaların ilk katlarının kara gömüldüğü ilçede gece eksi 30'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ise vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.

Bir çok vatandaş kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan sıkıntıları dile getirirken, bazıları da kar yağışından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Evi kardan kaybolan Nuri Sürgün, "Kış çok zor. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimiz tek katlı. Öbür taraftaki balkonumuz kar altında kaldı. Balkonlardan kar ata ata bıktık. Bacalarımız kardan yıkılmak üzere. Şartlar çok ağır" dedi.

Yoğun yağış ve soğuklardan şikayet eden Fatma Sayan ise, "Bu yıl kış çok zor geçiyor. Üç metreye yakın kar yağdı. Soğuk olduğu için dışarı çıkamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan memleketine gelen Taylan Demirci de, "Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim. Tatilimi uzattım. Bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Buranın kışı çok güzel. Hayatı tamamen felç eden şehirdeki gibi insanları eve hapseden bir kış değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA