Tunceli’de "Biz Anadoluyuz" projesi

Gaziantep'ten Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Gaziantep'den Tunceli'ye öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci geldi. Kentte 4 gün misafir olan öğrenciler, Doğa Sporları Merkezini gezip, zipline etkinliğine katıldı. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunup etkinliklere de katılan öğrenciler, Millet Kıraathanesi, Tekne Gezisine katılıp, Mameki Parkı içindeki açık yüzme havuzunda keyifli saatler geçirdi.Öğrenciler, ayrıca Millet Bahçesinde uçurtma şenliği yaparak ilçelerden Pertek'e gitti. İlçede şehitlik ziyaretinde bulunan öğrenciler ardından Çelebi Ağa Camii,Pertek Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezdi, feribot turu yaptı. Öğrenciler Vali Tuncay Sonel'i de ziyaret etti.

Öğrencileri Tunceli'de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Sizleri Tunceli'de görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sizlerin Gaziantep'ten Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor.Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Gazianteplilere Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Gaziantep illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA