Tunceli’de eğitime kar tatili

Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA