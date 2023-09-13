Tunceli’de FEDAŞ çalışanları 36 gündür grevde

Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) bünyesinde çalışan 120 işçinin, "maaş ve sosyal haklarının düzeltilmesi" talebiyle başlattıkları eylem, 36 gündür sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tunceli’de FEDAŞ çalışanları 36 gündür grevde

Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) bünyesinde çalışan 120 işçinin, "maaş ve sosyal haklarının düzeltilmesi" talebiyle başlattıkları eylem, 36 gündür sürüyor. İşçi temsilcileri ile kurum arasında yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazken, kentte sık sık elektrik kesintisi yaşandığını ve kesintilere zamanında müdahale edilemediğini savunan vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.

Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde çalışan 120 işçi, "maaşlarına zam yapılması, sosyal haklarının iyileştirilmesi" amacıyla geçtiğimiz ay iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. Kurum yetkililerinden olumlu bir cevap alamayan işçiler daha sonra greve gitti. 36. gününde devam eden greve, çalışanların aileleri başta olmak üzere, kentteki sivil toplum örgütü ve sendikalar da destek verdi.

Grevin sonlandırılması amacıyla işverenle yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Kentte sık sık elektrik kesintisi yaşandığını ve kesintilere zamanında müdahale edilemediğini ileri süren vatandaşlar da, duruma tepki gösterdi.

Tunceli’de FEDAŞ çalışanları 36 gündür grevde

Tunceli’de FEDAŞ çalışanları 36 gündür grevde

Tunceli’de FEDAŞ çalışanları 36 gündür grevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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