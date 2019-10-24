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Tunceli’de gökkuşağı şöleni

Tunceli'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, öğlen de sonra aralıkla devam etti.

Tunceli’de gökkuşağı şöleni

Tunceli'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Tunceli'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, öğlen de sonra aralıkla devam etti. Bu sırada güneşin kendini göstermesiyle iki gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı, kent merkezinin üzerinde ayrı bir görsel şölen oluşturdu. Şehri bir ucundan diğer ucuna kadar kuşatan gökkuşağı, bir süre sonra kayboldu.

Tunceli’de gökkuşağı şöleni

Tunceli’de gökkuşağı şöleni

Kaynak: İHA

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