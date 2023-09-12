Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Tunceli'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Tunceli'de 3 bin 941 başvuru alınırken, hasar tespit çalışmaları Afet Koordinasyon Bilgi Sistemi'ne yüklendi.

Kentte tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Tunceli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Ahmet Mete Gündüz, kent genelinde 3 bin 941 adet başvurunun alındığını, hasar tespit çalışmalarına esas olmak üzere 13 Haziran 2023 tarihinde mimar, inşaat mühendisi, inşaat teknikerlerinin yer aldığı 6 hasar tespit ekibi oluşturularak sürecin başlatıldığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle tamamlanarak bakanlığın Afet Koordinasyon Bilgi Sistemine yüklendiğini kaydeden Gündüz, "Bakanlığımızın onayını müteakip hasarlı/hasarsız bina bilgileri netleşecek olup eş zamanlı olarak hem başvuru sahiplerinin e-devlet hesapları üzerinden hem de muhtarlıklara gönderilen askı listelerinden öğrenilebilecektir. Yeni afet konutlarının yapımı ile ilgili hak sahipliği süreci ise İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana deprem, çevre illerin yanı sıra Tunceli'de de hissedilmişti. Deprem nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kentin tamamı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilerek evleri, ahırları zarar gören vatandaşlar için 30 günlük başvuru süresi tanımış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile kaymakamlıklara yapılan başvurular 25 Mayıs 2023 tarihinde sona ermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)