Tunceli'de ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlama 

TUNCELİ'de koronavirsüs tedbirleri kapsamında ilçelerinden kent merkezine gelişlere zorunlu haller dışında 30 Nisan'a izin verilmeyeceği kararlaştırıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgına yönelik alınan önlemler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Alınan kararlar arasında ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlamaya gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde kaymakamlıklarımızdan seyahat izin belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü'ndeki misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir."

Kaynak: DHA