Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması
TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.
TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.
Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, ellerinde pankartla Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün son bulduğu alanda toplanan kadınlar, günlerini halaylar eşliğinde şenlik havasında kutladı.
Kutlamalar, yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT