Tunceli’de kar 71 köy yolunu ulaşıma kapattı
Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Pülümür, Ovacık ve Hozat İlçeleri'nde etkili oldu.
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Pülümür, Ovacık ve Hozat İlçeleri'nde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 71 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Öteyandan sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.
Kaynak: İHA
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