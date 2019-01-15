Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz (4)
Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi.
MERKEZ VE 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Tunceli'de merkez ile Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde kar yağışı nedeniyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de 16 Ocak çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.
DHA
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