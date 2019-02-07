Tunceli’de kar etkili oldu, 212 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışının geceden itibaren etkili olmasıyla kent genelinde 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de dün geceden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken,şuana kadar 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu tır trafiğine kapatıldı.

Kentte Valilik koordinesinde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi.

Kaynak: İHA