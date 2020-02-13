Tunceli'de 'kar' tatili uzatıldı
TUNCELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
TUNCELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve 7 ilçemizde 14 Şubat Cuma günü 1 bir gün süreyle tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
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