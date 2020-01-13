Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de 6 Ocak'ta ailesinin İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için özel harekat timlerinin de katıldığı arama çalışmaları 130 kişi ile hız kesmeden devam ediyor.
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13 Ocak 2020 Pazartesi 15:51
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