Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 6 Ocak'ta ailesinin İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için özel harekat timlerinin de katıldığı arama çalışmaları 130 kişi ile hız kesmeden devam ediyor.