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  3. Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi olan vaşak görüntüleri belgeselleri aratmadı

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi olan vaşak görüntüleri belgeselleri aratmadı

Kış şartlarının zor geçtiği Tunceli'de karda gezinen nesli tükenmekte olan vaşak görüntüleri belgesel tadı verdi. Doğal yaşam olanı olan bölgede kurtlar ve dağ keçileri gibi hayvanlarda kameralara yansıdı.

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi olan vaşak görüntüleri belgeselleri aratmadı

Yurt genelinde olduğu gibi Tunceli'de de kış şartları etkili gösteriyor. Pülümür ilçesinde yaşayan Özgür Balcı, doğal yaşam alanlarında bulunan nesli tükenmekte olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı ve bir çok hayvanı görüntüledi.  iha-20210218aw246807-3.jpg

DOĞA BELGESELLERİNİ ARATMADI

Nesli tükenmekte olan vaşak karda yiyecek aradıktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Vaşağı görüntüleyen Balcı, aynı gün Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan yaban keçilerinin yoğun kar yağışı altında güçlükle ilerlemelerini de kayıt altına aldı. Balcı, aynı bölgede avlanmak için gezinen 3 kurdu da görüntülemeyi başardı. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

"KORUNARAK GELECEK NESİLLERE AKTARILAMASI GEREK"

Kentin doğasının yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu belirten Özgür Balcı, "Bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Ben de denk geldikçe bu zenginlikleri kayıt altına almaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

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