Tunceli’de okullara kar tatili

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA