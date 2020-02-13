Tunceli’de okullara kar tatili
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kaynak: İHA
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