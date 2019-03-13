Tunceli'de "Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Munzur Üniversitesi tarafından Tunceli Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Hayatı, Fikirleri ve Eserleri" konulu panel gerçekleştirildi. Panele Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Yedek'in de koordinatörlüğünü yürüttüğü panelin moderatörlüğünü Rektör İpek yaparken, konuşmacı olarak Araştırma Görevlileri Ruhat Alp, Harun Korunur ve Salih Başkutlu katıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ömrünü kayıp hazine olarak adlandırılan İslam bilim insanlarını ortaya çıkarma, tanıtma ve yayma faaliyetlerine adayan, şimdiye kadar görmezden gelinen Müslüman bilim insanlarının dünya bilimler tarihinde hak ettikleri yere gelebilmeleri için çalıştığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, ilim dünyası, bilinmeyen yönleri sırasında karşılaştığı sorunlar ve eserlerinin İslam dünyası ve medeniyeti açısından önemi üzerinde durdu.

Daha sonra panalistler, Prof. Dr. Sezgin'in uluslararası camiada Türkiye'de olduğundan daha fazla tanınan bir ilim insanı olduğuna atıfta bulunarak, hayatı, çalışmaları hakkında detaylar aktardı.

Kaynak: İHA