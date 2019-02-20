Tunceli’de TAMP eğitimleri
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından TMAP kapsamında 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarını eğitimi planlandı.
Tunceli'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından TMAP kapsamında 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarını eğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.
Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen "Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu" konuları ile tamamlandı.
Kaynak: İHA
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