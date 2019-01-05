Tunceli'de valilik ve belediyeden kick boksa 96 bin TL destek

TUNCELİ'de valilik ve belediye tarafından Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü'ne 96 bin TL maddi destekte bulunuldu.

Tunceli merkezde faaliyet yürüten Kick Boks Güntaş Dersim Spor Kulübü'ne Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel'in talimatıyla 96 bin TL maddi ödenek sağlandı. Kulüpte görevli milli antrenör ve Doğu Anadolu Bölgesi Teknik Kurulu Üyesi Gürsel Tayam, "Tunceli Valimiz ve Belediye Başkanvekilimiz Sayın Tuncay Sonel'e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Maçlara gidip gelmemiz ve malzeme alımı için 96 bin TL ödenek çıkmıştır. Bütün maçlara sıkıntısız gidip geldik. İnşallah bundan sonra da ilimize başarılar getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kick boks sporcularından İrem Deniz Yuvanç ise herkesi kick boks sporu yapmaya davet ederek, "7 aydır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmamda ailemin ve hocamın desteği çok büyük. Aynı zamanda Valimiz Tuncay Sonel'in desteği için de çok teşekkür ederim. Herkesin bu sporla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ve herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Sporculardan Mazlum Gökyıldız da, "5 yıla yakındır bu sporu yapıyorum. Türkiye derecem var. 2017 Bolu Türkiye üçüncüsüyüm. Ondan önce de galibiyetlerim var. Sayın Valimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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DHA