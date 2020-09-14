Tunceli'de virüslü kişi taziye yemeği verdi! Köy karantinaya alındı

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken vatandaşlarımızın sorumsuzluğu "virüs bitmez" dedirtiyor. Bunun bir örneği de Tunceli'de yaşandı. Pertek ilçesinde koronavirüs olduğunu bilmeyen bir kişi ölen yakını için yemek verdi. Yemeğe de 10 kişi katıldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından yemeğe katılanlara 31 bin 500 lira idari para cezası verildi, köy muhtarı ve yemeği veren kişi hakkında soruşturma başlattı.

Tunceli Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Pertek’te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış (toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL), ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK’nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığı'mızca başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.