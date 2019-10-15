Tunceli’de yaban domuzları bu kez de gündüz görüntülendi

Tunceli'de sık sık akşam saatlerinde kent merkezine inen yaban domuzları, bu kez gündüz saatlerinde merkeze yakın bir noktada meşe palamudu yerken görüntülendi.

Tunceli'de sık sık akşam saatlerinde sürüler halinde merkeze inerek çöplerden beslenen yaban domuzları daha sonra ormanlık alana geri dönüyor. Aç kalan yaban domuzları bu kez gündüz saatlerinde merkez Atatürk Mahallesi'ne yakın bir noktada meşe palamudu yerken Yalçın Çakmak tarafından görüntülendi.

Aracıyla seyir halindeyken sürü halindeki yaban domuzlarını görüntülediğini dile getiren Çakmak, yaban hayvanlarının merkeze kadar inmesinin aslında onların doğasının bozulduğunu gösterdiğini ifade etti.

Çakmak, önlem alınmaması halinde yaban domuzlarının insan ölümlerine yol açabileceğine vurgu yaptı.

Kaynak: İHA