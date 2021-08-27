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Tunceli'de yanan bölgeye girişler yasaklandı

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı.Tunceli Valiliği,bölgeye girişleri halka yasakladı.

Tunceli'de yanan bölgeye girişler yasaklandı

Tunceli’de Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. Yangın sonrası Tunceli Valiliği, yurttaşların bölgeye girmesini yasakladı.

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin de alanda hazır bekletildiği belirtildi.

RİSK ARZ EDİYORDU BÖLGEYE GİRİŞ YASAKLANDI


Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevli olmayan yurttaşların bölgeye girmemesi istenerek, “Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.

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