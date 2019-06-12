Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (4) Tunceli'nin Karşılar köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş...

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ŞEHİT ÜÇKAN'IN CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ Tunceli'nin Karşılar köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan'ın (26) cenazesi, Elazığ'daki törenin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine uğurlandı. FOTOĞRAFLI DHA



