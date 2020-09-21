Tunceli'deki cesedi bulunan ağabey toprağa verildi, kardeşi için arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarına kardeşi Mehmet Aydemir (37) ile piknik yapmak ve sarımsak toplamak için gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan ve Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde cansız bedeni bulunan Bozkurt Aydemir, (45) otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'ın Palu ilçesinde toprağa verildi. İlk günden beri çocuklarının kaybolduğu yerde bekleyişini sürdüren Muhittin Aydemir, oğlunu toprağa verdikten sonra tekrar gelerek, diğer oğlu Mehmet Aydemir'i bulmak için 300 kişilik ekiple gerçekleştirilen arama çalışmalarını takip etti.

ARAMA ÇALIŞMARININ 8. GÜNÜNDE CESEDİ BULUNDU

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, geçen hafta pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yerin yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu ancak kardeşlere ulaşamadı. Kayıp kardeşleri bulmak için jandarma, AFAD, emniyet ve jandarma su altı ekipleri ile yerel dağcı ekipleri ve civar köylerdeki vatandaşlarla arama çalışması başlatıldı. Büyük kardeş Bozkurt Aydemir'in cenazesine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde Munzur Çayı'nın 1,5 metre derinliğinde 8'inci günde ulaşılmasının ardından diğer kardeş Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları da Munzur Nehri içinde ve kıyı kesimlerinde yoğunlaştırıldı.

BİTKİN BABA ARAMA ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Oğullarının kayıp haberini aldığı günden bu yana arama çalışmalarını yerinde takip eden baba Muhittin Aydemir, oğlu Bozkurt'u otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'ın Palu ilçesinde toprağa verdi. Baba Aydemir, yine olay yerine gelerek diğer oğlu Mehmet Aydemir için 300 kişilik ekipler sürdürülen arama çalışmalarını takip etti. Bitkin ve konuşamayacak durumda olan acılı baba, gün boyu umutsuz bekledi. Öte yandan, kayıp Mehmet Aydemir, Munzur Çayı içindeki kaya dipleri ve derin oyuklarda aranırken, bölge havadan insansız hava araçları ile gözleniyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma arama kurtarma ekibi ve kadavra köpeği Penda, Van Jandarma Komutanlığı'na bağlı su altı arama ekibi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekibi ve farklı illerden gelen AFAD ekipleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyor.