Tuncelili çocuklar, mangal partisinde Vali Sonel ile kar topu oynadı

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, çocuklar için özel tasarlanan "Çocuklar Sokağı'nda" yaklaşık 500 çocuğa mangal partisi verdi. Vali, çocuklar ile kar topu oynadı.

Tuncay Sonel, kent merkezinde belediye tarafından kurulan "Çocuklar Sokağı'nda, çocuklarla bir araya geldi. Sonel, burada 500 çocuk ile ailelerine mangal partisi verdi. Pişirilen etleri ekmek arası yapıp kendi elleriyle çocuklara ikram ett. Vali Sonel, tek tek ilgilendiği çocukların kar topu oynama ısrarını da kırmadı. Vali Sonel ve çocuklar kar topu oynadı. Çocukların kar toğu yağmuruna tuttuğu Vali Sonel yaptığı konuşmada, Tunceli'nin artık huzur şehri olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hoşça vakit geçireceği parklar, bahçeler, çocuk sokakları, oyun alanları yaptık. Karın da ayrı bir güzellik kattığı Tunceli'de çocuklarımızla mangal keyfi yapıp, kar topu da oynadık. Hep beraber keyifli bir gün geçirdik. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

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DHA