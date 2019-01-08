Tunceli'nin 4 ilçesinde okullara 'kar' tatili
TUNCELİ'nin Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki okullar, kar nedeniyle yarın tatil edildi.
TUNCELİ'nin Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki okullar, kar nedeniyle yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Nazimiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı belirtildi.
DHA
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