Tunceli’nin yaban hayatından belgesellik görüntüler

Tunceli'de dağcılık ile doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş, kentin yaban hayatını kayıt altına alarak belgesel tadında görüntüler ortaya çıkarıyor.

Tunceli'de uzun yıllardır profesyonel dağcılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan İsmail Ateş, kentte yaşayan yaban hayvanlarını görüntülüyor. Şuana kadar başta dünyanın çok az yerinde bulunan koruma altındaki Şamua isimli çengel boynuz dağ keçilerinin yanı sıra, vaşak, ayı, kurt, tilki, su samuru ve keklik gibi hayvanların belgesel gibi görüntülerini çekti.

Bu kış mevsiminde ise dağ keçilerinin zorunlu hayatlarını kayıt altına alan İsmail Ateş, "Bölgemiz doğal hayat açısından son derece zengin. Burada dünyanın çok az yerinde bulunan Şamua isimli çengel boynuz dağ keçilerinin yanı sıra, vaşak, ayı, kurt, tilki ve keklik bulunuyor. Bu hayvanları doğasında rahatsız etmeden fotoğraflamak bana son derece keyif veriyor" dedi.

Kentte zaman zaman kaçak avcılar tarafından dağ keçileri ve vaşak vurulduğunu ifade eden Ateş, "Sadece ilimizin değil bölgemizin ve ülkemizin zenginliği olan bu türlerin korunarak geleceğe taşınması lazım. Hepimizin el birliğiyle bunlara sahip çıkması lazım. Herkesten bunu rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA