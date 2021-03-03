Hokkabaz, Organize İşler ve Vizontele Tuuba gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız usta oyuncu Tuncer Salman, yepyeni dizisi Teşkilat ile ekranlara geri döndü. Dikkat çeken dizinin ardından merak edilen Salman, araştırılmaya başlandı. Peki Tuncer Salman kimdir? Nereli,kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

TUNCER SALMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tuncer Salman, 15 Mart 1965 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı'ndan 1992 yılında mezun oldu.

Tuncer Salman, bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra atandığı Antalya Devlet Tiyatrosu'nda 2001 yılına kadar çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrıldı.

Tuncer Salman kameralar karşısına ilk kez Emret Bakanım adlı diziyle geçmiş ve Beşik Kertmesi, Annem, Kurtlar Vadisi, Dila Hanım ve Kördüğüm gibi yapımlardaki performansıyla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştır.

55 yaşındaki oyuncu son olarak ise Kuşlarla Yolculuk dizisinde Seyyah karakterine hayat vermiş olan Tuncer Salman, 1.79 metre boyunda ve Balık burcudur. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan MIT destekli Teşkilat adlı dizide rol alıyor.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*2020 – Kuşlarla Yolculuk (Seyyah) (TV Dizisi)

*2019 – Şuursuz Aşk (Dündar)(Sinema Filmi)

*2018 – Kalbimin Sultanı (Halet Efendi)(TV Dizisi)

*2017 – Dayan Yüreğim (Remzi) (TV Dizisi)

*2016 – Posta Kutusu (Kemal) (Sinema Filmi)

*2016 – Ankara Yazı Veda Mektubu (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

*2015 – Şartlı Tahliye (TV Filmi)

*2015 – 2016 – Kördüğüm (İbo) (TV Dizisi)

*2014 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Sağır) (TV Dizisi)

*2013 – Osmanlı Tokadı (Gazanfer Ağa) (TV Dizisi)

*2013 – Dila Hanım (TV Dizisi)



*2012 – Kötü Yol (Fikret) (TV Dizisi)

*2011 – Kurtuluş Son Durak (Adnan) (Sinema Filmi)

*2010 – Bitmeyen Şarkı (Servet) (TV Dizisi)

*2007 – 2008 – Annem (Mehmet Eğilmez) (TV Dizisi)

*2006 – Hokkabaz (Aslan Türksönmez) (Sinema Filmi)

*2005 – Son Osmanlı (TV Dizisi)

*2005 – Saklambaç (Satılmış) (TV Dizisi)

*2005 – Organize İşler (Tugay Selimoğlu) (Sinema Filmi)

*2005 – Düşler ve Gerçekler (TV Dizisi)

*2003 – Gelin (Selman) (TV Dizisi)

*2003 – Vizontele Tuuba (Sinema Filmi)

*2002 – Vaka-i Zaptiye (Hilmi) (TV Dizisi)

*2002 – Prag’a Ne Dersin (Dış Ses) (Kısa Film)

*2002 – Beşik Kertmesi (Muhtar) (TV Dizisi)

*2000 – Vizontele (Ahmet) (Sinema Filmi)

*1992 – Emret Bakanım (TV Dizisi)