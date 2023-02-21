Tunde Adeniji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunde Adeniji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tunde Adeniji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tunde Adeniji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tunde Adeniji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunde Adeniji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tunde Adeniji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunde Adeniji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunde Adeniji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunde Adeniji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunde Adeniji 17 Eylül 1995 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Babatunde Temitope Adeniji şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunde Adeniji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro-Onesports Intermediaries yapmaktadır. Tunde Adeniji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tunde Adeniji'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tunde Adeniji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunde Adeniji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Tunde Adeniji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunde Adeniji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2016 yılında Levski Sofia

21 Ocak 2018 yılında Atyrau

12 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars

30 Ocak 2019 yılında Al-Nasr SC

24 Temmuz 2019 yılında Debrecen

29 Temmuz 2020 yılında KS FC

7 Şubat 2021 yılında Al-Fayha

31 Temmuz 2021 yılında Al-Adalah FC

Tunde Adeniji kimdir

Tunde Adeniji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunde Adeniji şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Tunde Adeniji nereli

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