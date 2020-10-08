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  3. Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!

Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!

Kahramanmaraş’ta bir otomobil seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki kişilerden kimse yara almazken ineğin ise ayağının kırıldığı öğrenildi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta Göksun tüneli çıkışında yaşanan olayda yolda başıboş olarak gezen bir ineğe sürücüsünün fark edemediği seyir halindeki bir otomobil çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken araçtaki kimse yara almadan kazayı atlattı. İneğin ise ayağının kırıldığı öğrenildi.

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08 Ekim 2020 Perşembe 14:50
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