Tünel çıkışı görülen başıboş gezen inek, kazayı da beraberinde getirdi!

Kahramanmaraş’ta bir otomobil seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki kişilerden kimse yara almazken ineğin ise ayağının kırıldığı öğrenildi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.