Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük-Yenice karayolundaki tünelde üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük-Yenice karayolundaki tünelde üç araçlı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kazada bir kişi yaralandı.

Tünel içerisinde kaza! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, Karabük-Yenice karayolunda Suçatı tüneli içerisinde meydana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halindeki Ali Kocakaya yönetimindeki 78 BJ 178 plakalı otomobil, tünel içerisinde aynı yönde ilerleyen Tuğçe Uysal (28) yönetimindeki 34 DUD 570 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uysal yönetimindeki otomobil de önünde ilerleyen Cemalettin Takıcak (54) yönetimindeki 78 BV 203 plakalı kamyonete çarptı. Diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ali Kocakaya yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

KAYNAK: İHA

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