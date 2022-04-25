Tünel Kalıpçı-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tünel Kalıpçı-İnşaat görev tanımı nedir, Tünel Kalıpçı-İnşaat ne iş yapar, Tünel Kalıpçı-İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tünel Kalıpçı-İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tünel Kalıpçı-İnşaat Tanımı;

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Tünel Kalıpçı-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Tünel Kalıpçı-İnşaat Maaşları

Tünel Kalıpçı-İnşaat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tünel Kalıpçı-İnşaat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tünel Kalıpçı-İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.10

Meslek Adı :

Tünel Kalıpçı-İnşaat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Gru3bu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tünel Kalıpçı (İnşaat), kalıp elemanlarının montajı, kalıbın yerine kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve kullanım sonrası bakım-onarım ve depolama işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tünel Kalıpçı (İnşaat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalıp elemanlarının montajını yapmak,

b) Kalıp çıkartma iskelelerinin montajını yapmak,

c) Platform iskelesi oluşturmak,

d) Platformu oluşturmak,

e) Korkuluk montajı yapmak,

f) Kalıbı yerine kurmak,

g) Kalıbı teraziye almak,

h) Yarım tünelleri birleştirmek,

i) Mesafe ayar elemanlarını monte etmek,

j) Kalıbı yerinden sökmek,

k) Kalıbı bir sonraki döküme hazırlamak,

l) Kalıp yüzeylerinden beton atıklarını temizlemek,

m) Kalıp yüzeyine kalıp ayırıcı sürmek,

n) Kalıbı istiflemek,

o) Kalıbın demontajını yapmak,

p) Kalıbı ve aksesuarlarını temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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