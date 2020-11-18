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Tünel kazarken görülen teröristler öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak isteyen 8 PKK/YPGli terörist, İHAlar tarafından tespit edilmesinin ardından kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

Tünel kazarken görülen teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İnsansız Hava Araçları ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak isterken tespit edilen 8 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada,

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Tünel kazarken görülen teröristler öldürüldü

 

Berna Akkaya
Editör


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