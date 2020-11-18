Tünel kazarken görülen teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İnsansız Hava Araçları ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak isterken tespit edilen 8 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada,

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.