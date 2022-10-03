Tünelci (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tünelci (Bisküvi) görev tanımı nedir, Tünelci (Bisküvi) ne iş yapar, Tünelci (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tünelci (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tünelci (Bisküvi) Tanımı;

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Tünelci (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tünelci (Bisküvi) Maaşları

Tünelci (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tünelci (Bisküvi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tünelci (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.26

Meslek Adı :

Tünelci (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek

Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. imalatında soğutma tünelinin verimli bir şekilde çalıştırılmasından ve tünele giren-çıkan ürünlerin belirlenen kalitede olmasından sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tünelci (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Soğutma tünelini çalıştırmak,

b) Proseste kendinden önce ve sonraki bölümlerle koordineli çalışarak ürün kalitesinde meydana gelebilecek her türlü aksaklığı önlemek,

c) Soğutma tünelinin temizliğini yapmak,

d) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

e) Kendisinden sonraki tünelciye vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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