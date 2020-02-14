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  3. Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.

Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA




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