Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.
Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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