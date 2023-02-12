Tunji Akinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunji Akinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunji Akinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunji Akinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunji Akinola 21 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Olatunji Oluwasehun Akinola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunji Akinola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tunji Akinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tunji Akinola'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tunji Akinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tunji Akinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tunji Akinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunji Akinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U21

6 Ekim 2020 yılında Leyton Orient

31 Mayıs 2021 yılında West Ham U21

18 Ağu 2021 yılında Partick Thistle

25 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Tunji Akinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunji Akinola şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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