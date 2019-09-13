Tunus Başbakanı Şahid'ten yeşil ışık: Ülkeye dönmesine itiraz etmeyeceğim!

Başbakan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid bir televizyon programına katılıp açıklamalarda bulundu.

Şahid, Bin Ali'nin sağlık durumunun iddia edildiği gibi kritik olması halinde her vatandaş gibi Tunus'a dönebileceğini söyledi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

"Eğer dönmek ve buraya defnedilmek istiyorsa, buna yeşil ışık yakıyorum." diyen Şahid, Bin Ali'nin sağlık durumunun normal olması halinde ise yargı makamlarına sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

DEVRİK CUMHURBAŞKANI'NIN SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Tunus'taki özel bir radyo istasyonuna dün açıklama yapan Bin Ali'nin avukatı Munir bin Saliha, devrik Cumhurbaşkanı'nın hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu söylemişti.

Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden daha sonra yaptığı açıklamada Bin Saliha, devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali'nin kızından babasının sağlık durumunun kritik olmadığı yönünde bilgi aldığını aktarmıştı.

Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, halk ayaklanmalarının patlak verdiği 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyor.