Tunus Büyükelçiliği’ne Atama Kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Tunus Büyükelçisi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Tunus nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner'in atandı. Atama Kararı'na göre görevde bulunan Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan merkezde görevlendirildi.
Kaynak: İHA
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