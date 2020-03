Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said intihar saldırısında yaralananları ziyaret etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, başkent Tunus'ta ABD Tunus Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli iki intihar eylemcisinin bombalı saldırısı sonucu bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 4 güvenlik görevlisi de ağır yaralandı. Saldırı sonrası Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, intihar saldırısında yaralanan güvenlik görevlilerini Marsa bölgesindeki İç Güvenlik Kuvvetleri Hastanesi'nde ziyaret etti. Said ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, devletin terör saldırısında şehit ailesi ve yaralananlara her türlü destek sağlayacağını söyledi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, daha önce intihar eylemcilerinin başkent Tunus'taki El Behyra bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınındaki güvenlik kontrol noktasını hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA