Tunus Cumhurbaşkanlığı: Libya'nın bölünmesine ve dış müdahaleye karşıyız

TUNUS (AA) - Tunus, Libya'da herhangi bir bölünmeyi reddettiğini, dış müdahale olmaksızın krizin iç çözümlerle sona erdirilmesi gerektiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakan ve bazı kabine üyeleri ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında Libya'daki ilgili tüm tarafları bir araya getirecek ve çalışmaları koordine edecek Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir çalışma grubu oluşturulduğu ve ileriye yönelik konuların görüşüldüğü, acil durumların ele alındığı aktarıldı.

"Tunus, kardeş ülke Libya'nın her ne şekilde olursa olsun bölünmesini reddediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, konunun uluslararası bir mesele olmadığı, Libya halkının sorunu olduğu ve Tunus'un, krizin dış müdahale olmaksızın çözülmesi ilkesine bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Tunus, Libya'daki krizden en fazla etkilenen ülkedir. Uluslararası toplum Tunus'un çektiği ve çekmeye devam ettiği sıkıntıları göz önüne almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

- Libya'daki son gelişmeler

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin son dönemde sahada elde ettiği başarılar üzerine ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" iddia etmişti.

Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, Hafter'in görevi üstlenmesini talep eden gösteriler düzenlemişti.

Hafter, birkaç gün sonra kameraların karşısına geçerek, Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini öne sürmüş ve kendisini tek taraflı bir şekilde "devlet başkanı" ilan etmişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti.





Kaynak: AA