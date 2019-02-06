Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandı

Yüzlerce Tunuslu öğretmen, taleplerini dikkate almadıkları gerekçesiyle hükümeti ve Eğitim Bakanını protesto etmek için başkent Tunus'un Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Tunus'ta yüzlerce öğretmen, başkent Tunus'ta hükümet binasının önündeki Kasaba Meydanı'nda toplanarak taleplerini dikkate almayan Hükümeti ve Eğitim Bakanını protesto etti. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmenler, Eğitim Bakanını eleştiren ve taleplerinin değişmediğini söyleyen sloganlar attı.

Tunus'taki ilk ve ortaokul öğretmenleri, okullara ayrılan ödeneğin ve maaşların iki katına çıkarılmasını, daha iyi ve erken emeklilik koşullarını ve okulların altyapılarının geliştirilmesini talep etti.

Tunus'ta ilk ve orta düzeyde 950 bin öğrenci ve 77 bin 260 öğretmen bulunuyor.

Kaynak: İHA