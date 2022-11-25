Tunus’ta 17 Aralık'ta düzenlenecek Parlamento seçimleri için kampanya süreci başladı

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento seçimleri için bugün başlayan resmi seçim kampanyası 14 Aralık'a kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu 3 Kasım’da yaptığı açıklamada, 161 sandalyeli Meclis için düzenlenecek seçimlere 1058 aday adayının başvurusunun kabul edildiğini duyurmuştu.

YENİ SEÇİM YASASI

Listelere göre değil, "şahsi başvuru" yöntemi benimsenen yeni seçim yasasında milletvekili sayısı da 217'den 161'e düşürüldü.

Seçim bölgelerinin daraltıldığı yeni yasada adayların seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza alması gerekiyor.

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Partilerin seçim çalışması yapmasının yasaklandığı yasada, sadece adayların bireysel seçim kampanyalarına izin veriliyor.

Yeni seçim yasasında ayrıca, ikamet edilen bölgeden aday olmak, sabıka kaydının ve vergi borcunun olmadığını kanıtlayan belgelerin sunulması gibi yeni adaylık koşulları da yer alıyor.

Yeni seçim yasasına karşı çıkan birçok siyasi parti, genel seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

TUNUS'TA SİYASİ KRİZ VE YENİ SİYASİ TAKVİM SÜRECİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

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Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edildi.