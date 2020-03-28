Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
SAFAKS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 39 yaşında...
SAFAKS (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 39 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tunus'ta böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Resmi verilere göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 30 artarak 227'ye ulaştı.
Kaynak: AA
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