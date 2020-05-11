Tunus’ta Mart ayından bu yana yeni korona vakası yok

Tunus Sağlık Bakanlığı, Mart ayından bu yana yeni korona virüs vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkede yeni korona virüs vakası görülmediğini belirtti. Sağlık Bakanlığı ülkede en az 500 hastanede yoğun bakım ünitelerinin hazır olduğunu açıklarken, ülkede 745 hastanın iyileştiği ve sadece 11'inin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Ülkede toplam vaka sayısı bin 32 kişi hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 kişi. Tunus hükümeti geçtiğimiz hafta salgının nedeniyle uygulanan karantina şartları azaltmaya başladı. Ülkede birkaç sektörün çalışmaya devam etmesine izin vermek için tedbirlere alındı.

Tunus, geçtiğimiz hafta hizmet sektörlerin yanı sıra, inşaat işleri ve gıda endüstrileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde olan kısıtlamaları yavaş yavaş azaltmaya başladı. Uzun sürede kapalı kalan giyim mağazaları, alışveriş merkezleri ve berber ve güzellik merkezleri, Tunus'un salgını kontrol etmeye yakın olduğuna göre bugün açılacak.

Kaynak: İHA