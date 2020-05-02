Tunus'ta Nahda'dan meclisin feshedilmesi çağrısına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'ta "Vatanı Kurtarma Heyeti" adlı bir grubun meclisin feshedilmesi yönündeki çağrısına Nahda Hareketi'nden tepki geldi.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal paylaşım platformlarında dolaşan ve Vatanı Kurtarma Heyeti'ne nispet edilen "meclisin dağıtılması" yönündeki bir belgenin "meclisi ve onun başkanını hedef alan şüpheli bir girişim" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu girişim, ülkede sağlık ve ekonomi anlamında yaşanan bu sıkıntılı dönemde, Tunus'u demokrasi yolundan saptırarak devlet kurumlarına zarar vermeyi hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Nahda, ülkedeki ayrılıkları derinleştirecek, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınıyla başa çıkma ve ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlama çabasını sekteye uğratacak bu tür siyasi açıklama ve faaliyetleri kınadı.

Tunus'ta sosyal paylaşım platformlarında kendisine Vatanı Kurtarma Heyeti ismini veren bir gruba nispet edilen belgede, meclisin ve partilerin feshedilmesi, anayasanın askıya alınması ve devrim sonrası kanunların gözden geçirilmesi çağrısı yapılmıştı.















Kaynak: AA