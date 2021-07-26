Tunus'ta neler oluyor? Tunus'ta darbe mi oldu son dakika?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantı sonrası açıklama yaptı: "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini donduruyorum ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alıyorum. " açıklamasında bulundu.

Mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Bu kararların ve davranışları darbe olarak nitelendiren Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi ise "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak adına olağanüstü önlemler alınması gerekiyor" diyerek, isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

TUNUS'TA NELER OLUYOR? TUNUS'TA DARBE Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kays Said milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmasının ardından, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Said, genelgeler dahilinde gerekli kararları bildirmeye devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalıcı olacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak adına bu kararları aldığını savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

MECLİS BAŞKANI GANNUŞİ: BU BİR DARBE!

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları sonucu Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı. Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı değişiklikler yapacağını ve kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının bir darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

''BAŞBAKAN HİŞAM'IN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ''

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı, görevden alınan Başbakan Hişam'ın nerede olduğunu bilmediklerini, sarayda tutulduğu bilgilerinin kendilerine geldiğini bildirdi.

ASKERLER GANNUŞİ'Yİ MECLİS BİNASINA ALMADI!

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, alınan kararların duyurulmasının ardından Meclis binasına geldi. Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilini bina içerisine almadı. İçeri girmek için direnen Gannuşi'ye askerler " Bizlere verilen talimatlar doğrultusunda sizleri içeri alamayız" ifadelerini kullandılar.